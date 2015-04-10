Великобританія збільшить постачання нелетальної зброї в Україну

15:29, 10 квітня 2015
Політика
858 0

Великобританія збільшить обсяги постачання небойового оснащення Україні.

REUTERS

Про це заявив глава Міноборони країни Майкл Феллон, повідомляє РИА Новости.

"Ми збільшуємо обсяг постачання нелетального спорядження. В даний час британські фахівці вже працюють в Україні та надають допомогу у підготовці (українських військових) в області медицини, розвідки і спостереження, логістики", - сказав Феллон, виступаючи в Лондоні в п'ятницю.

Читайте такожПорошенко підтвердив, що США нададуть Україні військову допомогу на 75 млн доларів

При цьому міністр не назвав конкретних обсягів постачання і параметрів планованого збільшення.

За словами Фэллона, Британія також має намір надати допомогу НАТО у зміцненні боєздатності альянсу. Зокрема, британські збройні сили будуть активніше брати участь у навчаннях альянсу.

"В наступному місяці ми збільшимо присутність у місії з патрулювання повітряного простору над Балтикою, а також активізуємо участь у проведених НАТО навчаннях", - зазначив він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter