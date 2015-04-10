Великобританія збільшить постачання нелетальної зброї в Україну

Про це заявив глава Міноборони країни Майкл Феллон, повідомляє РИА Новости.

"Ми збільшуємо обсяг постачання нелетального спорядження. В даний час британські фахівці вже працюють в Україні та надають допомогу у підготовці (українських військових) в області медицини, розвідки і спостереження, логістики", - сказав Феллон, виступаючи в Лондоні в п'ятницю.

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При цьому міністр не назвав конкретних обсягів постачання і параметрів планованого збільшення.

За словами Фэллона, Британія також має намір надати допомогу НАТО у зміцненні боєздатності альянсу. Зокрема, британські збройні сили будуть активніше брати участь у навчаннях альянсу.

"В наступному місяці ми збільшимо присутність у місії з патрулювання повітряного простору над Балтикою, а також активізуємо участь у проведених НАТО навчаннях", - зазначив він.