У Росії двоє ветеранів повернули владі медалі до 70-річчя Перемоги на знак протесту

Вони зробили це на знак протесту бездіяльності влади щодо знесення незаконно збудованої прибудови "Невський Пасаж", пише Столиця на Онего.

Двоє ветеранів, які проживають в будинку зі скандально відомою прибудовою "Невський Пасаж", сказали, що зважилися на таку акцію, так як не можуть перебувати в цих нестерпних умовах - їдкі пари, що виходять від даху прибудови, перетворили їхнє життя на пекло.

"Дах якраз розташований перед моїми вікнами, влітку дах нагрівається до 44 градусів. В квартирі душогубка. Весь бруд з даху потрапляє у вікно, неможливо відкрити кватирку: сморід, бруд. По даху бігають пацюки. Дружина хвора, не ходить. Коли даху не було, вона хоч біля віконечка посидить, подивиться на природу. Зараз ми там, як у в'язниці. П'ять років б'ємося - і ніяких зрушень, одні обіцянки", - розповідає ветеран Микола Бакінов.

За словами ветеранів, по знесенню незаконно зведеної прибудови "Невський Пасаж" минуло вже 50 судів, близько 10 з них республіканські, де розглядались апеляційні скарги, - а прибудова як стояла, так і стоїть. Вони писали скарги, влаштовували голодування, зверталися в уряд через газету.

Читайте такожКримські ветерани-татари просять Путіна відновити ATR"Ми звертаємося - відповідей немає, нас не чують, - каже ветеран Володимир Дмецов. - Губернатор два роки тому взяв знесення нашої прибудови під особистий контроль, але ситуація не змінилася - прибудова стоїть. І ніхто не може змусити цих братів Цмугунових виконати рішення суду. Пристави придумують всякі фокуси-відмовки, що знайти Цмугунових не можуть, що рішення суду не можуть їм вручити".

Висловивши свій біль від безпорадності, від того, що ніяк не перемогти цей бюрократизм і бездіяльність влади, ветеран махнув рукою і сказав: "Видно, доведеться свій вік доживати і задихатися".

Крім ветеранів, до будівлі уряду підійшли журналісти, які хотіли поспілкуватися з учасниками протестної акції. Люди, що зібралися біля входу до будівлі уряду Карелії, викликали обурення одного з чиновників, і він подзвонив у поліцію.

"Зараз сюди приїде поліція, ви не йдіть, - сказав чоловік, який вийшов з будівлі уряду, - щоб нам не довелося за вами бігати. Влаштували тут пікет. А ви (звернувся він до ветерана), пройдіть зі мною".

Ветеран проходити в уряд відмовився, тоді співробітник з будівлі уряду накинувся на журналіста і в грубій формі зажадав не знімати те, що відбувається і спробував відібрати відеокамеру.