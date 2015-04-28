У Непалі жінку через 33 години витягли з-під завалів

Суніта Сітаула (Sunita Sitaula) у момент землетрусу перебувала всередині п'ятиповерхового будинку в столиці Непалу Катманду.

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Її завалило уламками. За словами Суніти, вона «відчуває себе так, як ніби потрапила в інший світ», повідомляє Lenta.ru.

Зараз вона тимчасово живе в місцевій школі разом зі своїм чоловіком і двома синами, які вціліли під час землетрусу — вони встигли вискочити на вулицю, коли їхній будинок почав руйнуватися.