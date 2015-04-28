У Непалі оголосили триденний національний траур

Прем'єр-міністр Непалу Сушів Коірала оголосив триденний національний траур за загиблими в результаті землетрусу в Непалі магнітудою 7,9, який відбувся 25 квітня. Про це він повідомив в телевізійному зверненні до нації, передає ТАСС.

"В пам'ять про наших непальських і закордонних братів і сестер, дідів і дітей, які загинули в результаті руйнівного землетрусу, ми вирішили оголосити з сьогоднішнього дня триденний національний траур", - наводить його слова інформаційний портал Zee News.

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Агентство зазначає, що під час землетрусу в Непалі могли перебувати близько 20 тис. іноземних туристів. В країні зараз у розпалі весняний туристичний сезон.

Найбільшою популярністю Непал користується у туристів з Індії і Китаю. У момент землетрусу там могли перебувати близько 3 тис. індійців і понад 4 тис. китайців. За даними посольств, під час стихійного лиха загинули п'ятеро людей, в тому числі дочка одного з дипломатів, і четверо туристів з КНР.

Поки немає відомостей про місцезнаходження близько 300 з 549 зареєстрованих громадян Австралії, 54 з 155 чехів, 674 з 1098 французів, а також п'яти індійців, семи колумбійців, 18 громадян Індонезії, п'яти громадян Литви, 28 громадян Тайваню. Також на зв'язок поки не вийшли приблизно 300 японців.

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Землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі 25 квітня. В Індійському метеорологічному департаменті повідомили, що після основного землетрусу зафіксовано ще 67 повторних поштовхів меншої інтенсивності. За останніми даними, число загиблих в результаті землетрусу в Непалі сягло 5057 людей, ще понад 10000 постраждали.