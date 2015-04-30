Російський журналіст викрив гомосексуальні ілюзії депутата Думи

Про це написав у блозі на сайті Ехо Москви журналіст Олександр Плющев.

"Депутат Держдуми від ЛДПР Олександр Старовойтов направив в Генпрокуратуру РФ депутатський запит з вимогою перевірити, чи не поширює Apple контент, який суперечить закону про заборону гей-пропаганди в Росії. Старовойтов обурений обкладинкою альбому групи U2 — Songs of Innocence («Пісні невинності») — він був примусово закачаний на всі мобільні телефони корпорації Apple, поновили програмне забезпечення восени 2014 року, і нові смартфони. Альбом дійсно не можна видалити без спеціальних маніпуляцій", - цитує він вчорашнє повідомлення Известий.

Журналіст погодився, що примусове закачування музики є некоректним ходом з боку Apple, однак не погодився з "гомосексуальним" трактуванням обкладинки альбому.

Читайте такожРосійські дипломати в ООН знайшли собі заняття - боротьбу з соцвиплатами ЛГБТ-співробітникамЯк йдеться на присвяченій обкладинці сторінці офіційного сайту групи, "Зображення для обкладинки знято Гленом Лачфордом, на ньому зображені Ларрі Мюллен-мол (барабанщик U2 - ред.), який захищає свого 18-річного сина. Вона відсилає до культового дебютного альбому групи — Boy і альбому War три роки потому".

"Це батько і син, пропаганда сімейних цінностей, а зовсім не те, що чомусь так хотів побачити і побачив депутат Старовойтов. За цією ж логікою пропоную йому набратися сміливості і негайно обуритися ось цим давнім роликом, неодмінно попросивши перевірку прокуратури", - написав Плющев, опублікувавши відоме відео з Путіним, який цілує хлопчика в живіт.