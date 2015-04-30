У Пакистані засудили до довічного ув'язнення учасників замаху на Малалу Юсуфзай

Суд у північно-західній провінції Хайбер Пахтунхва оголосив таке рішення 30 квітня, повідомляє Радіо Свобода.

Підсудні, які, за даними влади, пов’язані з пакистанським «Талібаном», були заарештовані у вересні 2014 року під час спільної операції армії, поліції і розвідки.

Читайте такожНобелівську премію миру вручили активістці з Пакистану та правозахиснику з ІндіїГенерал-майор Асім Баджва заявив, що нинішній лідер пакистанських талібів Маулана Фазлулла є відповідальним за замах на вбивство Малали.

Дівчинка, яку в 2012 році намагалися вбити за те, що вона відстоювала право дітей, зокрема дівчат, на освіту, вижила після пострілу в голову і продовжує боротьбу.

Малала, якій зараз 17 років, у 2014 році отримала Нобелівську премію миру, ставши наймолодшим лауреатом в історії премії.