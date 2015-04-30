Президент Франції Олланд не приїде в Москву на 9 травня

Візит французького президента до Москви також не заплановано і після свята. "Наскільки нам відомо, у нього (Олланда) інші поїздки, тому такого візиту не планується", - повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають РИА Новости.

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Через військову агресію Росії в Україні більшість президентів і прем'єр-міністрів провідних держав відмовилися їхати до Москви 9 травня, не бажаючи святкувати закінчення Другої світової війни в суспільстві Володимира Путіна.

Серед тих, хто відмовився від запрошення Кремля президенти прибалтійських країн, США, Німеччині, Болгарії, Польщі, Ізраїлю, Японії, Молдови, Грузії, Австрії, Швеції та низки інших країн.

Примітно, що запрошення Володимира Путіна відхилив і президент Білорусі Олександр Лукашенко, оскільки планує 9 травня провести парад у Мінську.

Всього запрошення в Москву на Парад Перемоги були направлені головам 68 держав, серед яких президента України немає.