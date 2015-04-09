Президент Австрії відмовився їхати до Москви на парад 9 травня

Президент Австрії Хайнц Фішер не поїде до Москви 9 травня, де в цей день відзначатимуть 70-ту річницю закінчення Другої світової війни.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій прес-службою австрійського президента, передає Українська правда.

Очікується, що Австрію на заходах представлятиме посол Австрії у Москві.

Сам Хайнц Фішер 8 травня за участі міністра оборони, російського посла і інших вшанує закінчення війни, зокрема, загиблих у битві під Віднем у квітні 1945 року.

Президент Австрії також надіслав на адресу російського президента Володимира Путіна листа, де вшанував мільйони радянських солдатів, які доклали зусиль для відновлення демократичної Австрії.

Читайте такожПрезидент Чорногорії відмовився їхати на парад 9 травня в Москві

Нагадаємо, більшість європейських лідерів відмовилися від участі в параді.

Так, раніше стало відомо про відмову взяти участь у параді президента Чорногорії, президента Молдови, президента Фінляндії, президента Словаччини та президента Болгарії.

Також відмовилися приїхати до Москви на 9 травня президент США, канцлер ФРН, прем'єр-міністр Великої Британії, голова Європейської ради, президенти Польщі та Словенії.

Багато з них аргументували свою відмову агресією Росії в Україні.

В той же час, наприклад, готовність президента Чехії Мілоша Земана приїхати до Москви для участі в параді зустріла гостру критику всередині країни.

Про готовність приїхати до Москви 9 травня заявив і президент Греції.