У Франції відкриють центр для джихадистів, які повертаються додому

"Структура буде створена до кінця року, щоб на добровільній основі взяти на себе відповідальність за молодих людей, які повертаються із зон конфліктів і які не переслідуються законом", - сказав прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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Франція є однією з провідних країн Заходу, з яких відправляються добровольці в Сирію та Ірак, і більше сотні з них вже повернулися додому, щоб опинитися у в'язниці. Їх захисники кажуть, що суворі умови утримання перетворюють їх на справжніх злочинців.

Є також і ті, особливо молоді жінки, які повернулися розчарованими і повними каяття. Досі у Франції не було плану з реінтеграції таких людей.

Поки невідомо, скільки джихадистів будуть, повертаючись, звертатися за допомогою в такий центр, однак найбільшу увагу буде звернено на тих, хто належав до терористичних осередків, які вчинили атаки у Франції.