Франція збільшить оборонний бюджет через загрозу терактів і військові операції
15:52, 29 квітня 2015Світ
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Франція збільшить оборонний бюджет у зв'язку з високим рівнем терористичної загрози та необхідністю проведення військових операцій за кордоном.
REUTERS
Про це повідомив президент країни Франсуа Олланд, передає Бі-бі-сі. За словами глави держави, витрати на оборону будуть збільшені на 3,8 млрд євро ($4,1 млрд) протягом найближчих чотирьох років.
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Крім того, планується скасувати частину запланованих раніше скорочень в лавах військовослужбовців: з 34 тис. робочих місць, які планувалося скоротити, будуть збережені 18,5 тис.
Президент також повідомив, що для охорони особливо важливих об'єктів країни будуть залучені близько 7 тис. військовослужбовців.
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