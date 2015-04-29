Франція збільшить оборонний бюджет через загрозу терактів і військові операції

Про це повідомив президент країни Франсуа Олланд, передає Бі-бі-сі. За словами глави держави, витрати на оборону будуть збільшені на 3,8 млрд євро ($4,1 млрд) протягом найближчих чотирьох років.

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Крім того, планується скасувати частину запланованих раніше скорочень в лавах військовослужбовців: з 34 тис. робочих місць, які планувалося скоротити, будуть збережені 18,5 тис.

Президент також повідомив, що для охорони особливо важливих об'єктів країни будуть залучені близько 7 тис. військовослужбовців.