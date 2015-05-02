Внаслідок землетрусу в Непалі загинули 50 іноземців

Більшість з них були туристами і скелелазами. Водночас інформацію про громадянство цих іноземців правоохоронці Непалу не надали, передає DW.DE. Відповідно до цих даних, усіх іноземних громадян, котрі були заблокованими у горах, вже врятовано.

Читайте такожЧисло жертв руйнівного землетрусу в Непалі наближається до 7 тисячЯк повідомила напередодні керівниця делегації ЄС у Катманду Ренсі Теерінк, у Непалі відсутній зв'язоку з близько тисячею громадян країн Євросоюзу, котрі там були до землетрусу, що стався 24 квітня. Більшість європейців, з якими не вдалося встановити зв'язок, перебували поблизу гори Еверест або в районі національного парку "Лангтанг".

За даними українського Міністерства закордонних справ (МЗС), у Непалі перебували 210 українських громадян. З 46-ма з них не був встановлений зв'язок. Даних про загиблих чи постраждалих українців немає. За інформацією оперативної групи департаменту консульської служби МЗС, яка працює у місті Катманду, продовжується формування евакуаційних списків для повернення в Україну. Наразі про готовність евакуюватися повідомили близько 100 громадян України.