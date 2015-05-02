Тауерський міст загориться рожевим кольором на честь народження принцеси

В рожеві тони цим вечором забарвляться Тауерський міст, колесо огляду London Eye, фонтани на Трафальгарській площі та інші пам'ятки, повідомила міська влада, передають РИА Новости.

Читайте такожБританці святкують народження принцесиВ рожевий колір вже забарвилася верхівка найвищої башти в Лондоні - ще вдень, як тільки стало відомо про народження принцеси, на ній висвітився напис, помітний у багатьох частинах міста: "it's a girl!".

Також в рожевому вбранні у суботу з'явилася і королева. На військовий парад у Йоркшир вона прибула в рожевому пальто і рожевому капелюшку.

Між тим, як повідомляє Бі-бі-сі, герцог і герцогиня Кембриджські покинули будівлю лікарні Святої Марії. Після народження принца Джорджа Кетрін з'явилася в дверях лікарні в блакитній сукні в дрібний білий горошок. Цього разу герцогиня була одягнена в біле плаття з жовтим квітковим орнаментом.

Як повідомляв УНІАН, маленька принцеса з'явилася на світ в суботу в 8.34 ранку за місцевим часом. Її тато принц Вільям був присутній на пологах.