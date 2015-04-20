Ефіопія оголосила триденну жалобу за страченими ІДІЛ християнами

Ефіопія оголосила триденну жалобу за загиблими. У заяві уряду йдеться, що наразі ведеться робота над упізнанням загиблих, пише Радіо Свобода.

На відео, оприлюдненому бойовиками «Ісламської держави» 19 квітня показана одна група з приблизно 12 чоловіків, яких бойовики обезголовлюють на пляжі, а також інша група принаймні з 16 людей, яким стріляють у голову в пустельній місцевості.

Читайте такожІсламісти опублікували відео вбивств 30 ефіопських християн - ЗМІСупровідний текст на екрані називає цих людей «послідовниками хреста з ворожої Ефіопської церкви».

США назвали це «брутальним масовим вбивством». А у ЄС заявили, що це була «кримінальна спроба» створити релігійний поділ.