У столиці Колумбії вкрадено перше видання "Ста років самотності"

Воно виставлялося на міжнародному книжковому ярмарку в столиці Колумбії Боготі, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Мексиці помер Ґабріель Ґарсія МаркесЯрмарок, який завершується в понеділок, присвячений Габріелю Гарсіа Маркесу, який помер у 2014 році у віці 87 років.

Книга оцінюється у $60 тис., проте її власник каже, що її цінність невимірна.