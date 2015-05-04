У столиці Колумбії вкрадено перше видання "Ста років самотності"

14:49, 04 травня 2015
Світ
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Перше видання роману легендарного колумбійського письменника Габріеля Гарсіа Маркеса "Сто років самотності" з автографом автора було вкрадено.

karo.spb.ru

Воно виставлялося на міжнародному книжковому ярмарку в столиці Колумбії Боготі, передає Бі-бі-сі.

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Книга оцінюється у $60 тис., проте її власник каже, що її цінність невимірна.

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