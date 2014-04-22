У Мехіко відбулася церемонія прощання з Ґабріелем Ґарсіа Маркесом

Церемонія прощання відбулася напередодні ввечері в Палаці образотворчих мистецтв у Мехіко.

Були присутні президенти Мексики і Колумбії, вдова Маркеса Мерседес Барча і його два сини Родріго і Гонсало.

Ґабріель Ґарсія Маркес творив у жанрі «магічного реалізму», в якому повсякденне життя перепліталося з вигаданими, уявними історіями і персонажами.Читайте такожРодичі Ґабріеля Ґарсіа Маркеса сперечаються про те, в якій країні буде поховано його прах

Письменник свого часу брав участь у політичному житті. У 1973 році він виступив із критикою військового перевороту, внаслідок якого до влади в Чилі прийшов Ауґусто Піночет, Маркес підтримував ідеї свободи слова і боротьби з корупцією в Південній Америці та у всьому світі.

Книжки Маркеса перекладені десятками мов світу.