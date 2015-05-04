Байкер Хірург погрожує розвісити георгіївські стрічки у Львові

Лідер путінських байкерів "Нічні вовки" Олександр Залдостанов заявив, що в майбутньому байкери обов'язково здійснять пробіг на Західну Україну і там відновлять символи Перемоги.

"Ми будемо у Львові, нехай не сумніваються. Там же висітимуть георгіївські стрічки, там будуть встановлені всі наші пам'ятники Перемоги... Обов'язково відновимо всі символи Перемоги", — сказав Залдостанов журналістам у понеділок, передають РИА Новости.

#Львів#Україна "Нічні вовки" обіцяють розвісити по місту георгіївські стрічки, на що львів'яни обіцяють розвісити по місту "Нічних вовків". — Igor Zubkov ㋡ (@IgorZ_ua) May 4, 2015

Як відомо, байкери проводять мотопробіг, який вони присвятили 70-річчю перемоги над нацизмом. Це викликало протест серед громадян Польщі, на території якої мають намір проїхати мотоциклісти. Провокацією мотопробіг назвало і керівництво Польщі та Чехії. Уряд Німеччини попередив про заборону в'їзду в країну членам російського байкерського клубу "Нічні вовки", який організовує мотопробіг Москва-Берлін.

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Литовські прикордонники не впустили ще чотирьох байкерів - громадян Росії і Білорусі, проте невідомо, чи пов'язано це безпосередньо з резонансним автопробігом байкерів до Берліна. У свою чергу МЗС РФ обурилося відмовою влади Польщі пускати на територію країни учасників російського байк-клубу і заявило, що "відмова влади Польщі сталп єдиною по всьому маршруту запланованої поїздки".