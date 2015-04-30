"Нічні вовки" заявляють, що "прорвалися" через кордон Євросоюзу
У повідомленні не вказано, чи перетнули байкери кордон законним способом.
Байкери з російського мотоклубу «Нічні вовки», який вважається наближеним до президента РФ Володимира Путіна, перетнули кордон Європейського союзу і прямують до Братислави.
Про це йдеться в блозі мотоклубу.
"Незважаючи на те, що всім погранпостам роздані рознарядки - "не пускати НВ", наші все-таки перейшли кордон! Про це повідомив Хірург (лідер «вовків» Олександр Залдостанов - УНІАН). Зараз хлопці вирушили за запланованим маршрутом. Мета - Братислава", - йдеться в повідомленні.
З тексту повідомлення залишається невідомим, чи перетнули байкери кордон законним способом.
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Як повідомляв УНІАН, слідом за владою Польщі, уряд Німеччини попередив про заборону в'їзду в країну членам байкерського клубу "Нічні вовки".
В заяві вказується на можливі загрози для суспільної безпеки і порядку в Німеччині. А якщо існує припущення щодо таких загроз, "ми маємо право і обов'язок вжити всіх необхідних засобів, щоб адекватно протистояти цим ризикам".
До таких засобів представники міністерств віднесли "перешкоджання іноземцям у в'їзді до Німеччини. Зокрема, наголошується в заяві, візи вже отримані шляхом надання неправдивих даних, будуть анульовані.