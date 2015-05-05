Суд у Німеччині вирішив депортувати російського байкера

Як повідомив речник цього мотоклубу Анатолій Вілковиський в інтерв’ю «РИА Новости», Васильєва депортують до Росії через Фінляндію.

«Я на волі, депортаційної в’язниці вдалося уникнути. Тепер буду чекати фінів і кортеж супроводу по Фінляндії», – процитував Вілковиський слова Васильєва.

За словами речника «Нічних вовків», у поліції Німеччини є фото всіх учасників мотопробігу, їх дані та візові документи.

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Раніше німецька поліція затримала байкерів на в’їзді в Мюнхен у неділю, 3 травня. Затриманих змусили звернути з автобану, правоохоронці забрали у всіх документи. За повідомленнями, в одному із заблокованих автомобілів перебував російський консул Дмитро Захаров.