У Фінляндії 900 тисяч резервістів отримають повістки

За повідомленням військового відомства, це найбільша кампанія такого роду: планується, що вона повинна привести до поліпшення комунікації з колишніми солдатами строкової служби на тлі скорочення військового бюджету, повідомляє Російська служба ВВС.

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Повістки містятьінформацію про дії резервістів у разі війни, сказав представник збройних сил Міка Каллиомаа.

В останні роки у Фінляндії через економічні проблеми закрилися кілька навчальних центрів, скоротилися сотні робочих місць. Оборонний бюджет в цьому році зменшився до 3 мільярдів доларів, уточнює Reuters.

У понеділок фінські ЗМІ опублікували фотографії невідомого підводного човна біля узбережжя Фінляндії. Минулого тижня військові заявили про появу невідомого підводного човна в водах у Гельсінкі.