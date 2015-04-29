Кожен п'ятий мобілізований на Дніпропетровщині є добровольцем - ОДА

За підсумками четвертої хвилі мобілізації до Збройних Сил України та інші військові формування були спрямовані майже 5 тисяч жителів Дніпропетровської області, що становить 100% від запланованого плану призову.

Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської ОДА з посиланням на департамент взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи.

"Приблизно кожен п'ятий з них - доброволець", - йдеться в повідомленні.

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Під час четвертої хвилі мобілізації всі мобілізовані пройшли медичне обстеження. Після цього вони відправлялися спочатку в навчальні підрозділи, а потім в частині.

"Всі мобілізовані проходили перепідготовку та допідготовку у відповідності зі своїми військовими спеціальностями. Таким чином, було значно підвищено якість кваліфікаційного рівня військовозобов'язаних, призваних до виконання завдань за призначенням", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося раніше до Дніпропетровської області до 1 травня із зони АТО повернуться більше 5 тисяч військовослужбовців.