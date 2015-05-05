Навальний спростував повідомлення російських ЗМІ про зустріч з Меркель 10 травня

13:48, 05 травня 2015
Світ
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Російський опозиціонер Олексій Навальний спростував повідомлення газети «Известия» про можливу зустріч представників російської опозиції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час її візиту до Москви 10 травня.

REUTERS

Про це російський опозиціонер повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Газета" "известия" продовжує працювати в жанрі придумування новин. Тепер вигадали "зустріч опозиції з Меркель"", - сказано в повідомленні Навального.

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Інформацію про можливу зустріч російських опозиціонерів із Меркель російська газета «Известия» опублікували із посиланням на неназвані джерела, за даними яких, представники опозиції збиралися попросити канцлера ФРН посилити економічні і персональні санкції щодо Росії, передає Радіо Свобода.

Як повідомлялося, Ангела Меркель відмовилася приїхати до Москви на Парад Перемоги 9 травня. Але потім влада Німеччини підтвердила, що канцлер приїде на переговори із президентом Росії Володимиром Путіним до Москви 10 травня.

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