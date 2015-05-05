Навальний спростував повідомлення російських ЗМІ про зустріч з Меркель 10 травня

Про це російський опозиціонер повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Газета" "известия" продовжує працювати в жанрі придумування новин. Тепер вигадали "зустріч опозиції з Меркель"", - сказано в повідомленні Навального.

"Газета" "известия" продолжает работать в жанре придумывания новостей. Теперь выдумали "встречу оппозиции с Меркель". — Alexey Navalny (@navalny) May 5, 2015

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Інформацію про можливу зустріч російських опозиціонерів із Меркель російська газета «Известия» опублікували із посиланням на неназвані джерела, за даними яких, представники опозиції збиралися попросити канцлера ФРН посилити економічні і персональні санкції щодо Росії, передає Радіо Свобода.

Як повідомлялося, Ангела Меркель відмовилася приїхати до Москви на Парад Перемоги 9 травня. Але потім влада Німеччини підтвердила, що канцлер приїде на переговори із президентом Росії Володимиром Путіним до Москви 10 травня.