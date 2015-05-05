У Свердловській області до Дня Перемоги встановили білборд із фашистами (фото)

За кілька днів до святкування ювілею Дня Перемоги в Алапаєвську Свердловської області РФ повісили плакат із зображенням фашистів замість радянських солдатів. Фотографію німців прикрасили георгіївською стрічкою, повідомляє портал 66.ru.

Непорозуміння помітила помічник депутата Держдуми Ігоря Баринова Лариса Устюжаніна і опублікувала з цього приводу емоційний пост у соцмережі, прикріпивши до нього знімки плаката.

"Хто повісив? Хто погодив? Це нормально? Або я, може, не ту історію знаю. Мій дід Петро Балашов воював у ВВВ артилеристом, три роки був у концтаборі Stalag, вижив, повернувся і, думаю, в пику б плюнув тому, хто таке в Дні Великої Перемоги виставив...", - написала вона.

Після публікації Устюжаніної постер із німецькими солдатами, розміщений на вулиці Пушкіна, тут же зняли.

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Пославшись на зайнятість, заступник голови адміністрації з соціальної політики Юрій Ахмедов під час розмови з кореспондентом порталу кинув трубку. Лише після повторного дзвінка журналіста чиновник роздратовано сказав, що не в курсі подробиць скандалу і в даний момент збирається на термінову нараду, пов'язану з розміщенням цього постера.

"Виготовлення цих білбордів – ініціатива приватного підприємця, який займається поліграфічними послугами. На дзвінки він зараз не відповідає. Заява на нього вже надійшла до прокуратури, ФСБ теж зреагувало", — прокоментував казус глава Алапаєвська Станіслав Шаньгін, передає Комсомольская Правда.

За словами мера Алапаєвська, всього на вулицях міста з'явилося 12 плакатів, виготовлених за ініціативою комерсанта. Десять із них були адекватними і два – "фашистськими".