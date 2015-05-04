Меркель стала на захист співпраці німецьких та американських спецслужб

Дана заява пролунала на тлі звинувачень на адресу BND, що та допомагала NSA шпигувати за європейськими політиками та компаніями, зокрема, представниками Єврокомісії та французького уряду, повідомляє DW.DE.

Читайте такожПентагон відправить за кордон близько 500 таємних агентівАнгела Меркель зазначила, що федеральний уряд робитиме усе необхідне, аби BND нормально виконувала свої функції "задля безпеки громадян". "І ця спроможність нормально виконувати свої функції перед лицем загроз міжнародного тероризму реалізується шляхом співпраці з іншими спецслужбами - серед них у першу чергу - з NSA", - сказала канцлер.

Як зазначила Ангела Меркель, її канцелярія поінформує відповідні органи парламенту про всі подробиці. Вона наголосила також на необхідності балансу між захистом приватної сфери та безпековими інтересами громадян.

Канцлер, реагуючи на закиди на адресу BND, також знову наголосила, що шпигунства за країнами-союзниками "бути не повинно". У 2013 році, коли стало відомо про прослуховування телефону Ангели Меркель американськими спецслужбами, канцлер заявила, що "шпигувати за друзями - неприпустимо".

Тим часом президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Герхард Шиндлер відкинув звинувачення у "державній зраді" на адресу очолюваного ним відомства. "Такий закид просто хибний", - сказав Герхард Шиндлер у Берліні під час засідання керівників німецьких силових структур. Під час засідання обговорювалася загроза з боку ісламського тероризму в Берліні.

Водночас Герхард Шиндлер відкинув закиди, що BND перетворилась на слухняний інструмент NSA. Він також висловився за продовження співпраці з партнерами з-за кордону, в тому числі з NSA. "Від міжнародної співпраці неможливо відмовитися і без неї BND не зможе впоратися зі своїми завданнями". Зокрема, зазначив він, відомство без такої співпраці не мало б достатньо інформації про бойовиків "Ісламської держави".