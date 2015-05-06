Президент Німеччини назвав загибель радянських військовополонених одним з найбільших злочинів нацистів

Він назвав смерть мільйонів радянських військовополонених під час Другої світової війни одним із найбільших злочинів нацистів, повідомляє DW.DE.

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На акції пам'яті на кладовищі радянських солдатів у місті Шлосс Гольте-Штукенброк, яке знаходиться у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, Йоахім Гаук заявив: "Мільйони солдатів Червоної армії були доведені до смерті у німецькому військовому полоні - вони в муках помирали від хвороб, голоду, їх убивали".

На думку німецького президента, пам'ять про радянських військовополонених належно не усвідомлена у Німеччині й досі перебуває в "тіні пам'яті". У таборі Stalag 326 Senne, меморіальний комплекс на місці якого відвідав політик, під час війни перебували понад 300 тис. військовополонених, з яких 65 тис. загинули. Від жорсткого поводження, якого зазнали близько 5,3 млн радянських солдатів, понад половина померли, наголосив німецький президент. Він зазначив, що на відміну від війни на Заході, війна на Сході була від початку війною на знищення.

Йоахім Гаук подякував західним союзникам та СРСР за те, що 70 років тому вони примусили німецький Вермахт капітулювати та звільнили країну від нацистської диктатури. "Ми, покоління, яке народилося в Німеччині після тих подій, маємо всі підстави бути вдячними за цю жертовну боротьбу колишніх противників на Сході і на Заході", - підкреслив в ході промови президент Німеччини. Ця боротьба, за словами політика, уможливила вільне і гідне життя у сьогоднішній Німеччині.