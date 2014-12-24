Президент Німеччини виступив проти дискримінації біженців

Президент Німеччини Йоахім Гаук звернувся до співгромадян із закликом уникати дискримінації та упередженості по відношенню до біженців і тим, хто претендує на цей статус, повідомляє BBC.

У своїй промові напередодні Різдва він також висловив вдячність тим сім'ям у Німеччині, які прихистили майже 200 тисяч біженців цього року.

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Багато хто в Німеччині розглядає звернення президента як докір на адресу громадського руху "Європейці-патріоти проти ісламізації Заходу", відому як Pegida. Представники руху незадоволені великою кількістю мусульман у європейських країнах і виступають за посилення імміграційного законодавства.

З жовтня в Дрездені проходять акції протесту проти "ісламізації". У понеділок у місті пройшов черговий антимусульманський протест, в якому взяли участь 17,5 тисяч осіб.