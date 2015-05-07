У Непалі знайшли тіла двох російських туристів

Тіла двох російських туристів були виявлені на високогір'ї національного парку Лангтанг в Непалі, повідомляє ТАСС з посиланням на посла Росії.

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