У Непалі знайшли тіла двох російських туристів
15:30, 07 травня 2015Світ
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Зниклі під час землетрусу російські туристи загинули.
REUTERS
Тіла двох російських туристів були виявлені на високогір'ї національного парку Лангтанг в Непалі, повідомляє ТАСС з посиланням на посла Росії.
Читайте такожПриземлення Іл-76 з евакуйованими з Непалу українцями (фотогалерея)Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. Згідно з останніми даними, понад 14 тис. людей отримали поранення під час землетрусу і спричиненого ним повторних підземних поштовхів, майже 8 тисяч загинули.
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