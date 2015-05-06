У Непалі кількість загиблих внаслідок землетрусу досягла майже 7,7 тисячі людей

Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Непалі й низки повторних поштовхів сягнула майже 7,7 тис. осіб, передає ТАСС.

Ще 384 особи вважаються зниклими безвісти, з них 13 - іноземні громадяни.

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"Кількість загиблих зросла до 7 675 тис. осіб. На цей час владі передано тіла 7 583 тис. загиблих. Ще 16 тис. 390 отримали поранення", - повідомляє Міністерство внутрішніх справ Непалу. За даними цього відомства, майже 6,1 тис. постраждалих перебувають на стаціонарному лікуванні.

Землетрус магнітудою 7,9 стався в Непалі 25 квітня. Після нього було зафіксовано близько 90 повторних поштовхів магнітудою від 3,2 до 6,9. Землетрус було названо найсильнішим більше ніж за 80 років. Стихія, за останніми даними, повністю зруйнувала 191 тис. будинків, ще 175 тис. будинків пошкоджено.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількість загиблих внаслідок землетрусу в Непалі досягла 7,6 тисячі людей.