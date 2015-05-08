Греція сподівається на угоду з єврозоною

За його словами, він налаштований оптимістично зважаючи на те, що на переговорах вже досягнуто певного прогресу, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Проте раніше міністр фінансів Янніс Варуфакіс поставив під сумнів можливість досягнення домовленості до понеділка.

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