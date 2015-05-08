Греція сподівається на угоду з єврозоною

01:52, 08 травня 2015
Світ
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Глава грецької делегації на переговорах з міжнародними кредиторами Греції Евклід Цакалотос, що сторони близькі до укладення домовленості в понеділок на зустрічі міністрів фінансів єврозони.

REUTERS

За його словами, він налаштований оптимістично зважаючи на те, що на переговорах вже досягнуто певного прогресу, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Проте раніше міністр фінансів Янніс Варуфакіс поставив під сумнів можливість досягнення домовленості до понеділка.

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У вівторок Греція повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 763 млн євро.

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