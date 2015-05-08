Президентський полк Путіна залив шампанським Вічний вогонь біля стін Кремля (фото)
Колишні солдати російського Президентського полку, які щорічно 7 травня збираються на Манежній площі в Москві, влаштували там бійку і залили Вічний вогонь шампанським.
Як зазначає російський блогер Ілля Варламов, який зафіксував святкування, колишні солдати зустрілися на Червоній площі.
"Вони всі різні, але у той же час їх усіх об'єднує палка любов до Батьківщини, прагнення з високою якістю виконати покладені завдання, чесно і сумлінно виконати свій військовий борг", - цитує блогер офіційний сайт частини.
Читайте такожКонфузи до 9 травня: у Росії вміють плутати фашистів з радянськими солдатами і ветеранів з депутатами
За його словами, вони обіймалися, марширували, пили алкоголь і обливалися їм, після чого ще й побилися. Поліцейським солдати пояснили, що у них свято, і вони культурно відпочивають.
За інформацією Варламова, на цьому святкування не закінчилися: Президентський полк перемістився до фонтанів поруч з Кремлем, де зустрів ще і учасників репетиції параду Перемоги. Гуляння тривали до ночі.