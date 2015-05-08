Президентський полк Путіна залив шампанським Вічний вогонь біля стін Кремля (фото)

Як зазначає російський блогер Ілля Варламов, який зафіксував святкування, колишні солдати зустрілися на Червоній площі.

"Вони всі різні, але у той же час їх усіх об'єднує палка любов до Батьківщини, прагнення з високою якістю виконати покладені завдання, чесно і сумлінно виконати свій військовий борг", - цитує блогер офіційний сайт частини.

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За його словами, вони обіймалися, марширували, пили алкоголь і обливалися їм, після чого ще й побилися. Поліцейським солдати пояснили, що у них свято, і вони культурно відпочивають.

За інформацією Варламова, на цьому святкування не закінчилися: Президентський полк перемістився до фонтанів поруч з Кремлем, де зустрів ще і учасників репетиції параду Перемоги. Гуляння тривали до ночі.