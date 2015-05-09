Під час трансляції параду в Москві диктор не оголосив "Буки" - ЗРК проїхали в тиші

На параді до Дня перемоги на московській Красній площі диктор трансляції не оголосив проходження зенітно-ракетних комплексів "Бук", пише «Лівий берег».

Диктори пояснювали проходження всіх військових машин, але під час появи в кадрі "Бука" замовкли. ЗРК проїхали без оголошення. Перед ними оголосили "Панцир-С", після них - ЗРК "Тріумф".

"Після "панцирів" на площі зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф", - сказав диктор без тіні збентеження.

"Буки" з'являються в кадрі о 3.33.

Читайте такожУ російській Читі на параді до Дня Перемоги загорівся зенітний комплекс «Бук»

Нагадаємо, з російського "Бука" влітку минулого року був збитий пасажирський "Боїнг" над Донбасом. Загинули 296 осіб.