Під час трансляції параду в Москві диктор не оголосив "Буки" - ЗРК проїхали в тиші
13:37, 09 травня 2015Світ
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Із російського "Бука" влітку минулого року був збитий пасажирський "Боїнг" над Донбасом. Загинули 296 осіб
Скріншот відео НТВ
На параді до Дня перемоги на московській Красній площі диктор трансляції не оголосив проходження зенітно-ракетних комплексів "Бук", пише «Лівий берег».
Диктори пояснювали проходження всіх військових машин, але під час появи в кадрі "Бука" замовкли. ЗРК проїхали без оголошення. Перед ними оголосили "Панцир-С", після них - ЗРК "Тріумф".
"Після "панцирів" на площі зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф", - сказав диктор без тіні збентеження.
"Буки" з'являються в кадрі о 3.33.
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Нагадаємо, з російського "Бука" влітку минулого року був збитий пасажирський "Боїнг" над Донбасом. Загинули 296 осіб.
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