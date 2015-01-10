ЗРК "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг", доставили з російського Курська - розслідування

Про це свідчать дані розслідування, проведеного організацією журналістських розслідувань CORRECT! V, передає Українська правда.

За даними журналістів, на позиції, з яких обстріляли Боїнг, БУК доправили члени 53-й зенітно-ракетної бригади з метою захисту російських танкових дивізій, які воювали на українській території без розпізнавальних знаків.

Як відомо, у звіті Комісії з безпеки інфраструктури і транспорту Нідерландів вказується, що літак був вражений "безліччю об'єктів, що володіли високою енергією". Ці об'єкти вразили літак зверху і спереду на настільки високій швидкості і з такою силою, що розірвали судно на частини.

Читайте такожФакт збиття "Боїнга" з російського "Бука" бойовиками доведено безліччю доказів - Турчинов

Експерт, ім'я якого не вказується в розслідуванні, заявляє: "Жодних сумнівів, що рейс MH 17 був збитий ракетою. І ця ракета була випущена з землі, а не зі штурмовика".

"Якщо це була зенітна керована ракета, це міг бути тільки "БУК М1", вбивця літаків, розроблений в СРСР. У сільській місцевості України не встановлені системи ППО", - йдеться у розслідуванні.

"БУК М1" - високомобільний комплекс, може вражати літаки на висоті при граничній точності. Він здатний досягати свою жертву на висоті 15 км на швидкості, що перевищує в три рази швидкість звуку, зазначає експерт.

Інший суттєвий момент, що "БУК М1" виявляє ціль з "активним радаром": він випромінює свій власний зондуючий сигнал і приймає його відбитим від цілі. При активній радіолокації радар становить загрозу і самій команді "БУК", вона може бути виявлена пілотом ворожого літака.

Читайте такожОприлюднені нові докази того, що Боїнг-777 збили бойовики (фото)

У той же час радар "БУК" не може точно визначити тип літака-мішені - бойовий це літак чи пасажирський.

"Притаманні радянській ППО технічні недоліки вже призводили до фатальних наслідків У минулому. У 2001 році помилковий запуск ракети "БУК" став причиною катастрофи: український морський флот помилково вразив російський цивільний літак під час військових навчань в Криму. Рада безпеки України визнала, що літак було збито і вжила заходів: Україна законсервувала всі свої "Буки" на 10 років", - нагадують автори розслідування.