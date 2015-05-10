У Туреччині помер засуджений до довічного ув'язнення колишній президент країни

У Туреччині на 98-му році життя помер колишній президент країни генерал Кенан Еврен, засуджений до довічного ув'язнення за організацію військового перевороту 1980 року.

Про це пише Російська служба ВВС.

Генерал Еврен, який став президентом після перевороту, до 2010 року був недоторканою особою.

Читайте такожЕрдоган відповів Путіну на заяву щодо "геноциду" вірмен: спочатку поясніть, що ви робите в УкраїнВлітку 2014 року Еврен був визнаний винним у скоєнні злочинів проти держави і позбавлений військового звання.