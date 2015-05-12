Оприлюднено головні тези доповіді Нємцова "Путін. Війна"

У дослідженні робляться спроби оцінити загальні втрати армії і бюджету Росії від війни в Україні. Ідея доповіді "Путін. Війна" щодо ролі Росії в приєднанні Криму та участі російських військових у бойових діях в Україні належить співголові партії РПР-ПАРНАС Борису Нємцову, пише РБК.

Це дослідження політик збирався протиставити офіційній версії подій.

"Я придумав, що робити. Треба написати доповідь "Путін. Війна", видати її великим накладом і роздавати на вулицях. Розповімо, як Путін розв'язав цю війну. Тільки так ми переможемо пропаганду", — наводяться слова Нємцова в доповіді.

У відкритому доступі 64-сторінкова доповідь Бориса Нємцова про війну Росії на Донбасі з'явиться вдень 12-го травня після презентації. Поки пропонуємо ознайомитися з найголовнішими тезами розслідування.

1. Не менше 150 російських солдатів загинули в серпні 2014 року, згідно з оцінками джерел Нємцова. Тоді українська армія перейшла в наступ, але була зупинено під Іловайськом російськими військами. Родичі загиблих військовослужбовців, як повідомляється в доповіді, отримали по 2 млн руб. і дали підписку про нерозголошення щодо обставин їхньої загибелі.

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2. Близько 70 російських солдатів (у тому числі не менше 17 десантників з Іваново), за твердженням Нємцова, загинули в січні-лютому 2015 року під Дебальцевим. Представники інтересів родичів військовослужбовців у лютому звернулися до Нємцова за допомогою, бо не могли добитися компенсацій. У доповіді йдеться, що на той момент солдатів, відправлених на Донбас, стали звільняти з армії і видавати за добровольців. Міноборони Росії обіцяло платити компенсації за смерть і каліцтва, попри звільнення. Однак, стверджується в доповіді, цю обіцянку виконано не було.

3. Близько 53 млрд руб. було витрачено з російського бюджету на війну на південному сході України за десять місяців — таку оцінку дав співавтор доповіді, директор з макроекономічних досліджень ВШЕ Сергєй Алексашенко. Він припустив, що 21 млрд руб. знадобилося на утримання 6 тис. добровольців, 25 млрд руб. на підтримку 30 тис. місцевих "ополченців", 7 млрд руб. на експлуатацію, обслуговування та ремонт техніки.

4. 80 млрд руб. було витрачено владою російських регіонів на утримання біженців з Донецької та Луганської областей України з липня 2014 року. Цю оцінку у доповіді також наводить Сергій Алексашенко.

5. Два трлн руб. зі своїх зарплат і 750 млрд руб. зі своїх заощаджень, за підрахунками Алексашенка, росіяни втратили за рік після приєднання Криму. Економіст пояснює, що у зв'язку з західними санкціями і відповідним продуктовим ембарго ціни додатково зросли на 5,5%. Саме ця цифра закладена в основу розрахунків.

Виступати публічно родичі боялися через підписки про нерозголошення. Як запевняють джерела Нємцова, родичам загиблих погрожували кримінальним переслідуванням і приводили в приклад справу проти багатодітної матері Світлани Давидової за звинуваченням у державній зраді на користь України.

Вбивство Нємцова переконало родичів відмовитися від домагань. «Якщо Нємцова розстріляли біля стін Кремля, то з нашими підзахисними в Іваново можуть зробити взагалі що завгодно», - сформулював авторам доповіді спільну позицію родичів юрист, який представляє інтереси сімей двох загиблих десантників.