Після вираженого РФ невдоволення в Ризі прибрали статую розп'ятого Путіна

За повідомленням MixNews, організатори виставки наполягають, що лялька може нагадувати будь-якої людини, в тому числі хтось може впізнати в ній президента Росії Володимира Путіна. "Мистецтво - це не коли ми показуємо на щось пальцем, а коли даємо бачення", - сказав один з організаторів Райвіс Максис Малнацс.

Читайте такожУ Ризі у дворі будинку колишнього КДБ з'явилася розіп'ята статуя Путіна (фото)При цьому він зазначив, що метою виставки не було розпалювання ворожнечі. "У даний момент організатори думають, що робити з інсталяцією. Так чи інакше, лялька прибрана з двору Кутового будинку", - сказав Райвіс Максис Малнацс.

Крім того, він додав, що деякі відвідувачі сьогодні намагалися підпалити інсталяцію, однак чергові музею не дозволили їм цього зробити.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня в центрі Риги у дворі будівлі колишнього КДБ з'явилася статуя президента Росії Володимира Путіна, розп'ятого на хресті.

Після цього посольство Росії в Латвії заявило: "Даний факт не може викликати нічого, крім крайнього обурення і відрази. Вважаємо неприпустимим появу подібного роду провокаційних "художеств" в столиці країни, головуючої в Раді ЄС".