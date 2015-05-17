Австралійські журналісти про катастрофу "Боїнга-777": відповідальність несе Путін (відео)

В ефірі програми "60 хвилин" на австралійському 9 телеканалі в неділю показали 20-хвилинне відео з розслідуванням про те, хто збив літак авіакомпанії Malaysia Airlines над Донецькою областю, в ході якого журналісти прийшли до висновку, що це зробили з російського "Бука", передає LB.ua.

Відео на англійській мові, є можливість включити англійські субтитри.

Для початку австралійці взяли дані британської команди Bellingcat, які одними з перших відстежили російський "Бук", і з'їздили по цьому маршруту в Зугрес, Торез, Сніжне, на поле, звідки, найімовірніше, була запущена ракета "Бука", Луганськ.

Також в ході розслідування журналісти взяли коментар у експерта з балістики Яна Хорсфола з університету Кренфілда (Великобританія), який підтвердив, що сліди на вцілілій обшивці "Боїнга" відповідають попаданню осколків від ракети "Бука". "Я підозрюю, що боєголовка пройшла, може, в десяти метрах від літака. Але вона випустила цілий диск осколків, через які той пролетів", - заявив експерт.

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"Докази свідчать про те, що беззахисний пасажирський лайнер із 38 австралійцями на борту, був збитий російською ракетою. Кінцева відповідальність за це лежить не на молодих солдатах, які натиснули на пуск, а на людині, яка відправила їх туди, людині, яка майже напевно уникне покарання за цей злочин", - йдеться в репортажі, який закінчується фотографією президента Росії Володимира Путіна.