Журналісти знайшли можливий екіпаж російського "Бука", що збив Boeing 777 на Донбасі

Стали відомі маршрути, напрями і передбачуваний екіпаж російського "Бука", який збив у 2014 році Boeing 777 поблизу Донецька, передає ТСН із посиланням на розслідування Bellingcat.

Так, у ньому йдеться про участь другого російського автомобільного батальйону 69 бригади у транспортуванні військового обладнання, в тому числі і "Бука", з якого був збитий пасажирський літак, у кілька районів, які розташовані вздовж кордону України і Росії.

147 автомобільний батальйон, який базується у Москві, брав участь у транспортуванні "Бука" у Міллерово, недалеко від кордону з Україною і транспортування інших військових транспортних засобів у прикордонну зону поблизу Донецька.

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У розслідуванні йдеться про те, що є чотири можливих водія, які імовірно перевозили "Бук". Їх вирахували за фотографіями, які вони розмістили в соціальних мережах. Чоловіки сфотографувалися поряд із причепом XP 4679 50 і вантажівкою 4267 AH 50.

Bellingcat вказує імена двох з них - Дмитра і Володимира П. Зауважимо, що 23-25 червня 2014 року конвой "Бука" вирушив на військову авіабазу у Міллерово, а звідти ракетні пускові уставки були переміщені в кілька місць вздовж кордону.

"Бук", з якого збили літак, транспортувався по шосе М4 у Донецьк. Український кордон він перетнув у ніч з 16 на 17 липня.

Після авіакатастрофи зенітний комплекс знову перетнув кордон у тому ж місці рано вранці 18 липня 2014 року. 19-21 липня 2014 року вирушив у військовий табір на північному заході від Каменськ-Шахтинська, а звідти ракетна пускова установка знову була переміщена.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський солдат виклав у мережу маршрут "Бука", яким був збитий МН17.