Франція звинуватила російські спецслужби в розстрілі Євромайдану
Французька влада знає, що серед снайперів, які минулого року розстрілювали людей на Майдані, були "агенти російських розвідувальних служб".
Про це розповів директор департаменту континентальної Європи МЗС Франції Ерік Фурньє в документальному фільмі французького журналіста і письменника Сержа Моаті для телеканалу France-3, повідомляє Укрінформ.
"В той час, коли ми з Лораном Фабіусом були в офіційній будівлі (на вул. Банковій у Києві), снайпери — елітні стрілки стріляли в натовп, ми знаємо, що серед цих елітних стрілків були агенти російських спецслужб... і (було) 70-80 загиблих протягом дня, ми залишалися там (у приміщенні) і вели переговори з Януковичем щодо пошуку політичного рішення...", — сказав на 38-й хвилині фільму Фурньє, розповідаючи про торішні лютневі події.
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Документальний фільм "Ке д'орсе. Куліси дипломатії" тривалістю 1 годину 10 хвилин, знятий Сержем Моаті, розповідає про французьку дипломатію, очолювану міністром Лораном Фабіусом, яка втілює зовнішню політику Франції та відстоює національні інтереси не тільки в мирний час, а й у часи кризи. Більше третини стрічки присвячені подіям в Україні та ролі французької дипломатії в пошуку виходу з кризи, спровокованої Росією.
Для свого фільму автор використав велику кількість офіційних заяв, відеозаписів з подій на Майдані, офіційних зустрічей, службових нарад і переговорів в МЗС Франції, в Нормандії з участю світових лідерів і глав дипломатії.
Спогадами, думками, порадами і прогнозами щодо розвитку, поглиблення та пошуку шляхів врегулювання так званої "української кризи" у фільмі, крім Еріка Фурньє, також ділився колишній директор департаменту політичних справ МЗС Франції, діючий дипломатичний радник президента Франції Жак Одибер.
Нижче подаємо повну версію фільму.