Франція звинуватила російські спецслужби в розстрілі Євромайдану

Про це розповів директор департаменту континентальної Європи МЗС Франції Ерік Фурньє в документальному фільмі французького журналіста і письменника Сержа Моаті для телеканалу France-3, повідомляє Укрінформ.

"В той час, коли ми з Лораном Фабіусом були в офіційній будівлі (на вул. Банковій у Києві), снайпери — елітні стрілки стріляли в натовп, ми знаємо, що серед цих елітних стрілків були агенти російських спецслужб... і (було) 70-80 загиблих протягом дня, ми залишалися там (у приміщенні) і вели переговори з Януковичем щодо пошуку політичного рішення...", — сказав на 38-й хвилині фільму Фурньє, розповідаючи про торішні лютневі події.

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Документальний фільм "Ке д'орсе. Куліси дипломатії" тривалістю 1 годину 10 хвилин, знятий Сержем Моаті, розповідає про французьку дипломатію, очолювану міністром Лораном Фабіусом, яка втілює зовнішню політику Франції та відстоює національні інтереси не тільки в мирний час, а й у часи кризи. Більше третини стрічки присвячені подіям в Україні та ролі французької дипломатії в пошуку виходу з кризи, спровокованої Росією.

Для свого фільму автор використав велику кількість офіційних заяв, відеозаписів з подій на Майдані, офіційних зустрічей, службових нарад і переговорів в МЗС Франції, в Нормандії з участю світових лідерів і глав дипломатії.

Спогадами, думками, порадами і прогнозами щодо розвитку, поглиблення та пошуку шляхів врегулювання так званої "української кризи" у фільмі, крім Еріка Фурньє, також ділився колишній директор департаменту політичних справ МЗС Франції, діючий дипломатичний радник президента Франції Жак Одибер.

Нижче подаємо повну версію фільму.