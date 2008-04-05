Саркозі висунув умову своєї участі у відкритті Олімпіади

Президент Франції Ніколя Саркозі відмовиться від участі в церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, якщо Китай не почне переговори з Далай-ламою.

За словами французького міністра з прав людини, Китай повинен припинити насильство відносно жителів Тибету, звільнити політв`язнів і почати переговори з лідером буддистів Тибету Далай-ламою.

Остаточне рішення про відвідини Ігор в Пекіні президент Франції прийме в серпні після консультацій з лідерами ЄС, додала міністр.

Радіо Свобода