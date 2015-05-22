ЗМІ: брат лідера КНДР помічений на концерті Еріка Клептона в Лондоні

За даними японського телеканалу TBS, Кім Чен Чхоль, одягнений у чорні штани, футболку і шкіряну куртку, з'явився на концерті Клептона ввечері 20 травня в супроводі дівчини, пише РИА Новости.

Телеканал стверджує, що особу чоловіка, зображеного оператором, підтвердила низка джерел.

Читайте такожМіністра оборони КНДР розстріляли за наказом Кім Чен Ина на очах у сотень свідків - ЗМІ

Середній син покійного лідера КНДР Кім Чен Іра був неодноразово помічений на концертах Клептона в минулому. Зокрема, повідомлялося, що він був присутній на концертах музиканта в 2006 році в Німеччині і в 2011 році в Сінгапурі.