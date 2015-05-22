Ейфелева вежа закрилася через кишенькових злодіїв

Співробітники однієї з головних визначних пам'яток французької столиці закликали керівництво вжити ефективних заходів проти зростаючого числа злодіїв. За їх словами, на вежі орудують кілька банд: найчастіше вони нападають на туристів з Китаю, які, як вважається, носять з собою великі суми готівки, повідомляє Російська служба ВВС.

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Компанія, що обслуговує Ейфелеву вежу, заявила, що працює з поліцією, щоб забезпечити безпеку відвідувачів і персоналу.

Схожу акцію в 2012 році організували працівники Лувра, відзначає Франс-прес.