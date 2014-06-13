Ейфелева вежа відкрилася для туристів після страйку співробітників

Причиною припинення роботи став страйк на фірмі SETE, яка надавала свій персонал для догляду за безпекою у вежі, повідомляє ZIK з посиланням на французьку газету Figaro.

Співробітники фірми вимагали підвищення зарплатні, а також компенсації транспортних витрат у нічний час.

Читайте такожАльпініст піднявся на Ейфелеву вежу на підтримку арештованих активістів Greenpeace (фото)До 14.30 за паризьким часом керівництву фірми вдалося залагодити проблему, й Ейфелева вежа знову відкрилася для туристів

Ейфелева вежа, яка цього року відзначає своє 125-річчя, є четвертим за популярністю місцем туристичних відвідин у Франції після паризького Діснейленду, Нотр-Дам де Парі і Лувру. Щорічно вежа приймає близько 7 мільйонів відвідувачів.