Кадиров після фільму про корупцію і звірства в Чечні анонсував своє кіно (відео)

Про це він написав в Instagram сьогодні, 25 травня.

"Скоро на екранах ваших телевізорів і в кінотеатрах дивіться фільм "Хто не зрозумів, той зрозуміє", - написав Кадиров.

За його словами, це гостросюжетна картина, в якій "після тривалих переговорів, я погодився на роль головного героя".

Читайте такожХодорковський: Чечня – практично незалежна ісламська республіка"Окремі сцени вже зняті. Режисером є автор знаменитих голлівудських фільмів. Також у фільмі зайняті світові зірки першої величини", - написав Кадиров.

Цей запис з'явився після презентації документального фільму "СІм'я" про кадирівської Чечні.