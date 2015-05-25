Кадиров після фільму про корупцію і звірства в Чечні анонсував своє кіно (відео)
18:32, 25 травня 2015Світ
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Голова Чечні Рамзан Кадиров анонсував вихід фільму "Хто не зрозумів, той зрозуміє".
REUTERS
Про це він написав в Instagram сьогодні, 25 травня.
"Скоро на екранах ваших телевізорів і в кінотеатрах дивіться фільм "Хто не зрозумів, той зрозуміє", - написав Кадиров.
За його словами, це гостросюжетна картина, в якій "після тривалих переговорів, я погодився на роль головного героя".
Читайте такожХодорковський: Чечня – практично незалежна ісламська республіка"Окремі сцени вже зняті. Режисером є автор знаменитих голлівудських фільмів. Також у фільмі зайняті світові зірки першої величини", - написав Кадиров.
Цей запис з'явився після презентації документального фільму "СІм'я" про кадирівської Чечні.
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