У Ходорковського зняли фільм про кадирівську Чечню "Сім'я" (відео)

"Що таке особиста армія Кадирова, скільки грошей витрачається на Чечню, як в республіці гноблять, переслідують простих громадян — відповіді на ці та інші питання є в фільмі", - йдеться в описі до фільму на сайті "Відкритої Росії".

За словами авторів фільму, в республіці діє комплексна система збирання данини, якою обкладаються всі жителі — від підприємців до рядових бюджетників.

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"Виглядає це так: бюджетник розписується за 20 тис. рублів, а отримує на руки 18 тис. 2 тис. руб., що залишилися, йдуть у фонд Ахмата Кадирова, яким формально керує мати Рамзана Аймані Кадирова. Природньо, в республіці немає закону і захисту прав. Будь-який громадянин Чечні може бути побитий, викрадений або убитий. У фільмі є безліч живих свідчень людей, які стали жертвами кадирівців", - відзначають у "Відкритій Росії".

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін особисто вручив орден Пошани главі Чечні Рамзану Кадирову.