Кемерон і Путін обговорили ситуацію в Україні та Сирії

Про це повідомив представник Даунінг-Стріт, передає Бі-бі-сі. У розмові з російським президентом щодо України Девід Кемерон заявив, що між Лондоном і Москвою є серйозні розбіжності, але в даний час необхідно заручитися виконанням мінських угод.

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Щодо ситуації в Сирії Девід Кемерон і Володимир Путін прийшли до згоди, що радники з питань національної безпеки обох країн повинні зустрітися і спробувати відновити переговори про мирне врегулювання сирійського конфлікту.

Британський прем'єр-міністр підкреслив, що, з його точки зору, президент Сирії Башар Асад не може брати участь у вирішенні сирійської кризи.