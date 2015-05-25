Кемерон і Путін обговорили ситуацію в Україні та Сирії
20:36, 25 травня 2015Світ
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Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон і президент Росії Володимир Путін протягом 30 хвилин обговорювали по телефону ситуацію в Україні і Сирії.
REUTERS
Про це повідомив представник Даунінг-Стріт, передає Бі-бі-сі. У розмові з російським президентом щодо України Девід Кемерон заявив, що між Лондоном і Москвою є серйозні розбіжності, але в даний час необхідно заручитися виконанням мінських угод.
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Щодо ситуації в Сирії Девід Кемерон і Володимир Путін прийшли до згоди, що радники з питань національної безпеки обох країн повинні зустрітися і спробувати відновити переговори про мирне врегулювання сирійського конфлікту.
Британський прем'єр-міністр підкреслив, що, з його точки зору, президент Сирії Башар Асад не може брати участь у вирішенні сирійської кризи.
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