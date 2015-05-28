ЄС оновить політику Східного партнерства через намагання Росії поділити світ

Про це в рамках 8-го Київського форуму з безпеки сказав співголова комітету Європейського парламенту зі співпраці з Україною Андрій Пленкович, передає кореспондент УНІАН.

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"Політика Євросоюзу досить чітка. Вона базується на невизнанні анексії Криму, і те ж стосується Донецька і Луганська. Там триває конфлікт, але той факт, що Крим був незаконно анексований, чітко свідчить про нашу позицію. Ми ухвалили санкції у відповідь на незаконну анексію Криму. Тут є два аспекти, політика сфер впливу в 2015 році абсолютно неприйнятна", - підкреслив Андрій Пленкович.

Разом з тим він зазначив, що "активні або заморожені конфлікти з Росією - це те, що змушує Євросоюз переглядати свою стратегію безпеки, вибудовувати спільну стратегію безпеки, і скоро буде представлена переглянута політика Східного партнерства та політика добросусідства ЄС".

Андрій Пленкович не згоден з твердженнями багатьох людей на Заході, що Крим, "вибачте, це вже минуле, це вже зроблено, і тут нічого не можна повернути". За його словами, рішення проблеми з Кримом вимагає часу, і настане час, коли Росія зміниться і змушена буде жити за міжнародними правилами.

Крім того, говорячи про ситуацію на Донбасі, євродепутат зазначив, що "ви, захищаючи вашу країну, повинні мирним шляхом реінтегрувати ваші території, і в цьому випадку, я переконаний, що низка міжнародних інститутів може прийти вам на допомогу". Андрій Пленкович зазначив, що досвід Євросоюзу, ОБСЄ, ООН може допомогти Україні в імплементації Мінських угод.

Депутат Європарламенту зазначив, що для мирного врегулювання важливо мати легітимну владу на Донбасі, але для цього потрібна рішуча політична воля всіх сторін, щоб знайти шляхи, яким чином процес децентралізації можна було б впровадити в життя.