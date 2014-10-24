В Європарламенті створять Комітет асоціації з Україною

Про це в ексклюзивному інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив депутат Європейського парламенту, глава Комітету парламентської співпраці (КПС) між Україною та ЄС Андрей Пленкович (представник Європейської народної партії).

„Після початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію з 1 листопада 2014 року ми офіційно заснуємо парламентський Комітет асоціації (ПКA), що дасть додатковий імпульс відносинам між Європейським парламентом та Верховною Радою. Я вважаю, що ми повинні скористатися можливостями, які надаються Угодою про асоціацію, щоб поглибити парламентський вимір відносин між Україною та ЄС та скласти чітку й амбітну робочу програму”, - сказав він.

Читайте такожСаміт лідерів ЄС: Росія має взяти на себе відповідальність за виконання Мінських угодГоворячи про свою діяльність на посаді глави КПС, Пленкович заявив, що його політична мета полягає в тому, щоб активно сприяти Україні „в досягненні істотного прогресу в проведенні комплексних реформ, які ведуть до Європейського Союзу”. „Одним із завдань КПС буде уважно стежити за виконанням Угоди та надавати своєчасні та конкретні рекомендації Раді асоціації”, - зазначив європейський політик.

Відповідаючи на запитання про перспективи роботи між парламентами, Пленкович сказав, що бачить цей політичний діалог як „інтенсивний та відкритий обмін думками, спрямований на досягнення загальних цілей для України та ЄС”. „Делегація Європарламенту буде засідати на щомісячній основі, щоб тісно та постійно відслідковувати розвиток відносин Україна-ЄС. Ми будемо вносити політичний вклад в резолюції, які будуть прийматися на пленарних засіданнях, та брати участь в дебатах, організованих іншими парламентськими комітетами”, - окреслив він план роботи.

За словами політика, Комітет також збирається разом з колегами у Верховній Раді стежити за виконанням Порядку денного асоціації та супроводжувати процес адаптації європейських стандартів в Україні. „Наша мета полягає у тому, щоб використати ПКА для обговорення всіх аспектів політичної, економічної та галузевої реформ. Делегація Європарламенту має амбіції посилити відносини між ЄС та Україною і збільшити видимість ЄС в Україні”, - наголосив Пленкович.

Говорячи про порядок денний та пріоритети роботи, депутат ЄП зауважив, що вони будуть узгоджені спільно з новою українською делегацією, яка буде створена після парламентських виборів. „Я вважаю, що ми повинні невідкладно провести перше засідання Комітету парламентської співпраці, щоб розпочати реалізацію положень Угоди про асоціацію. На нашій першій робочій зустрічі в жовтні ми підтвердили нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, в тому числі Криму, який був незаконно анексований Росією, що є грубим порушенням міжнародного права. В наші пріоритети також входитимуть нагляд за процесом реформ і гармонізацією українського законодавства із законодавством Європейського Союзу”, - перерахував він напрямки діяльності.

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