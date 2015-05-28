Місія ОБСЄ зафіксувала відновлення активних обстрілів в Широкиному
15:35, 28 травня 2015Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує відновлення активних обстрілів в Широкиному.
Reuters
Про це заявив заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.
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"Після двох спокійних днів 22 і 23 травня 24 травня відновилися активні обстріли, у тому числі з використанням мінометів великого калібру та іншого озброєння. Протягом однієї години ми зареєстрували понад сотню вхідних і вихідних вибухів. Це були постріли з мінометів, протиповітряних і важких кулеметів", - сказав він.
За словами Александра Хуга, це свідчить, зокрема, про те, наскільки непередбачуваною є ситуація, навіть при домовленостях про режим припинення вогню.
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