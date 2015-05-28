У Росії знайшли екстремізм в шкільних тестах на екстремізм

На думку відомства, тести могли викликати соціальну, расову, національну або релігійну ворожнечу. Адміністрації Копєйського міського округу оголосили застереження, пише Російська служба BBC.

У прес-релізі прокуратури уточнюється, що проведення тесту було заплановано на минулий тиждень. Тестування повинні були пройти всі восьмикласники. При цьому наглядове відомство не уточнює, чи було воно в підсумку проведено.

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