Франція і Росія не можуть домовитися щодо "Містралів"

Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на власне джерело у сфері військово-технічного співробітництва.

«Фактично переговори навіть не починалися, тому що французи поставили абсолютно неприйнятні для нас умови», – заявив співрозмовник інформаційного агентства.

За його словами, мова йде в тому числі про "анулювання банківських рахунків». Іншу інформацію про умови, висунуті Парижем, джерело відмовилося повідомляти.

«У підсумку французи навіть не заселилися в заброньований готель і повернулися в Париж», – сказало джерело.

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Раніше про можливість переговорів з французьким спеціальним представником Луї Готьє розповідав заступник голови колегії Військово-промислової комісії Росії Олег Бочкарьов. Він зазначав, що мова йшла про суму компенсації за зрив Парижем контракту на придбання Росією двох вертольотоносців типу Mistral.

За цю заяву, Бочкарьов отримав сувору догану від віце-прем'єра Дмитра Рогозіна.

Контракт на поставку двох військових кораблів був укладений між французькою DCNS і «Рособоронекспортом» в 2011 році. Вартість контракту становила 1,2 млрд євро. Перший вертольотоносець повинен був бути переданий Росії в 2014 році другий – в 2015 р. Проте у вересні 2014 року Франція заморозила терміни виконання контракту через ситуацію в Україні.