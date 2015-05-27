Російський чиновник, який заявив про відмову РФ від "Містралів", отримав сувору догану – ЗМІ

Як пише "Комерсант", "слова чиновника вже вчора обернулися для нього суворою доганою від віце-прем'єра Дмитра Рогозіна, оскільки Росія від кораблів офіційно не відмовлялася, французів у Москві ніхто не чекав, а пан Бочкарьов в переговорному процесі по Mistral жодного разу не брав".

За даними видання, Рогозін у зв'язку з інцидентом доручив розробити регламент спілкування з пресою, за яким давати коментарі його підлеглі зможуть тільки з особистого дозволу голови колегії.

Читайте такожУ Москві запевняють, що відсутність "Містралів" - "не втрата" для Росії

Варто зазначити, що Франція, за даними видання, відреагувала стримано: офіційний представник корпорації DCNS (відповідає за будівництво Mistral) Еммануель Годе заявив, що йому заборонено коментувати тему до початку офіційних переговорів про визначення обсягу коштів, які повертаються при розірванні контракту.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 травня, Бочкарьов заявив, що Росія відмовилася від замовлених у Франції вертольотоносців типу Mistral ("Містраль"), зараз обговорюється тільки сума компенсації.

Нагадаємо, Франція і Росія 17 червня 2011 року уклали контракт на будівництво та поставку в Росію двох вертольотоносців типу "Містраль" загальною вартістю близько €1,2 млрд. За контрактом перший вертольотоносець - "Владивосток" - повинен був бути переданий Москві восени 2014 року. Терміни його передачі відкладалися вже кілька разів у зв'язку з ситуацією на сході України.



